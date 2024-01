Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 699 dni. Ukraińscy dowódcy są zmuszeni dokonywać trudnych wyborów na polu bitwy, wybierając, z jakiej amunicji korzystać, nie wiedząc, kiedy otrzymają kolejną dostawę - oświadczył rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego (NSC) John Kirby, wzywając Kongres do działania w sprawie pakietu środków na wsparcie Ukrainy. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin wojny w Ukrainie.

> Władimir Putin w najbliższym czasie zamierza udać się do Korei Północnej na zaproszenie Kim Dzong Una - poinformowało Radio Swoboda. Rozgłośnia powołuje się na doniesienia północnokoreańskiej agencji prasowej. Potwierdził to też rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow , jednak nie podał daty wizyty.

> Ukraińscy dowódcy są zmuszeni dokonywać trudnych wyborów na polu bitwy, wybierając, z jakiej amunicji korzystać, nie wiedząc, kiedy otrzymają kolejną dostawę - oświadczył rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego (NSC) John Kirby, wzywając Kongres do działania w sprawie pakietu środków na wsparcie Ukrainy.

Jak dodał, "Rosja z pewnością nie cierpi z powodu takiej niepewności", zwracając się do Korei Północnej i Iranu o rakiety balistyczne, czy drony.

> - Wydaje mi się, że to jest bardzo ważna wizyta. (...) Polska pozostaje nadal partnerem, sojusznikiem, dobrym przyjacielem Ukrainy - komentował wizytę premiera Donalda Tuska w Kijowie były ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczycia. Gość "Faktów po Faktach" odniósł się też do słów premiera Ukrainy o "resecie stosunków pomiędzy Polską i Ukrainą". - Dobrze, że pan premier Tusk, premier Szmyhal i prezydent Zełenski omówili to w rozmowach i określili, że są gotowi znaleźć wyjście z tych problemów - powiedział Deszczycia.