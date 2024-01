Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 697 dni. Pożar rosyjskiego terminalu to efekt operacji specjalnej Służb Bezpieczeństwa Ukrainy. Wołodymyr Zełenski wyraził zaniepokojenie wypowiedziami Donalda Trumpa. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin wojny w Ukrainie i wokół niej.

> Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyraził zaniepokojenie wypowiedziami Donalda Trumpa, któremu sondaże dają duże szanse na zwycięstwo w tegorocznych wyborach prezydenckich w USA. Ukraiński przywódca zaprosił w wywiadzie byłego prezydenta USA i faworyta do prezydenckiej nominacji Partii Republikańskiej do odwiedzenia Kijowa, ale tylko pod warunkiem, że spełni on swoją zapowiedź "zatrzymania wojny w ciągu 24 godzin". Zełenski ocenił, że twierdzenia Trumpa są "bardzo niebezpieczne".