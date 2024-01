Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 696 dni. Wojska rosyjskie wystrzeliły nad Ukrainę rakietę przeciwokrętową P-35 o masie czterech ton i długości dziesięciu metrów. Ukraińcy zestrzelili ten rzadki pocisk. Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego wezwał jednak do dalszych dostaw broni dla swojego kraju w obliczu trudnych walk z Rosją. Sytuacja jest trudna - przyznał. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin wojny w Ukrainie i wokół niej.

> Ukraina utrzymuje obecność na lewym brzegu rzeki Dniepr i nadal odpiera rosyjskie ataki pomimo problemów logistycznych; zmuszenie Ukraińców do wycofania się stamtąd pozostaje priorytetem operacyjnym Rosji - przekazało w sobotę brytyjskie ministerstwo obrony. Jak wskazano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, 16 stycznia rzecznik ukraińskiego dowództwa operacyjnego Południe przyznał, że zaopatrzenie logistyczne na lewym brzegu Dniepru napotykało na trudności. Dodano, że rosyjskie Zgrupowanie Wojsk Dniepr nie odniosło sukcesu w żadnej z prób usunięcia ukraińskich obrońców, choć niemal na pewno ma znaczącą przewagę liczebną na tej osi. Jest wysoce prawdopodobne, że słabe przeszkolenie oraz koordynacja rosyjskich sił na tym obszarze ograniczają ich zdolności ofensywne, oceniono.

> Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, wezwał do dalszych dostaw broni dla swojego kraju w obliczu ciężkich walk z Rosją. Sytuacja jest trudna - przyznał w rozmowie z portalem niemieckiego dziennika "Bild". - Problemem w tej fazie wojny jest to, że zasoby broni, dronów, granatów itp. nie są równomiernie rozłożone (pomiędzy Ukrainę i Rosję - przyp. red). To musi zostać wyrównane! - podkreślił Podolak.