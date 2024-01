Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Okupanci trafili dwiema rakietami w hotel w centrum Charkowa. Rannych jest 11 osób. Wśród nich są dziennikarze tureckiej gazety - poinformował na Telegramie szef regionalnej administracji wojskowej Ołeh Syniehubow. Rannych jest czterech mężczyzn w wieku od 31 do 38 lat oraz siedem kobiet w wieku od 23 do 71 lat. Dziewięć osób zostało przewiezionych do szpitala, dwóm udzielono pomocy na miejscu. W najcięższym stanie znajduje się 35-letni mężczyzna - podał Syniehubow.