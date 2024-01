Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Ukraiński wywiad wojskowy poinformował, że rosyjski bombowiec Su-34 spłonął na lotnisku w Czelabińsku na Uralu. Opublikował też nagranie płonącej maszyny. Su-34 to jedna z najnowocześniejszych maszyn, którymi dysponuje rosyjska armia. Wartość samolotu to ok. 50 mln dolarów.