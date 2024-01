Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Rosyjska pełnoskalowa inwazja na Ukrainę trwa od 679 dni. Polityk partii Zielonych Sebastian Schaefer wezwał firmy zbrojeniowe Rheinmetall i Krauss-Maffei Wegmann do szybszej naprawy czołgów Leopard dostarczonych Ukrainie. "Niestety tylko bardzo niewielka liczba dostarczonych czołgów może być nadal używana przez Ukrainę" - napisał w liście do obu firm, do którego dotarła agencja dpa. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin wojny w Ukrainie.