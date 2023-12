Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Wołodymyr Zełenski weźmie w niedzielę udział w zaprzysiężeniu Javiera Mileia na nowego prezydenta tego kraju. Ukraińskie władze ostro potępiły rosyjskie plany zorganizowania wiosną wyborów prezydenckich na okupowanym terytorium. Z kolei według amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną zbliżające się wybory popchną rosyjskie wojsko w najbliższych miesiącach do utrzymania inicjatywy na froncie.

> Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski weźmie udział w zaprzysiężeniu Javiera Mileia na prezydenta Argentyny . Będzie to pierwsza wizyta ukraińskiego przywódcy w Ameryce Południowej od czasu rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji w 2022 roku. W drodze do Buenos Aires Zełenski spotkał się z premierem Republiki Zielonego Przylądka.

Jednocześnie, zdaniem ISW, siły ukraińskie "wykorzystują okres trudnych warunków pogodowych i trwających ofensyw Rosji do ustanowienia nowych i konsolidacji dotychczasowych pozycji obronnych na obszarach, na których nie prowadziły one kontrofensywy, oszczędzając w ten sposób siły i zasoby na przyszłe ofensywy".

> Zbliżające się wybory prezydenckie oznaczają również pytania o to, co w marcu dziać się będzie na terenach okupowanych obecnie przez wojska rosyjskie. Jak poinformował Reuters, władze Ukrainy ostro potępiły w sobotę rosyjskie plany zorganizowania wyborów prezydenckich na zajmowanym terytorium, uznając je z góry za "nieważne" i zobowiązując się do ścigania karnie wszystkich obserwatorów wysłanych w celu ich monitorowania.