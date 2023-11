Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Dziewięć psów saperskich, wyszkolonych w Belgii , Luksemburgu i Finlandii , zostanie uroczyście przekazanych ukraińskiej armii 9 listopada w Nowym Sączu (woj. małopolskie). Zwierzęta trafią do batalionu rozminowywania, ale i pomogą w wykrywaniu materiałów radioaktywnych.

> Ukraińska armia opublikowała nagranie , na którym zarejestrowano ostrzał rosyjskich pojazdów bojowych, biorących udział w działaniach w okolicy Awdijiwki w obwodzie donieckim. Na materiale widać, jak co najmniej kilka maszyn zostaje zniszczonych.

> Pentagon ogłosił w piątek nowy, już 50. pakiet uzbrojenia dla Ukrainy, zawierający dodatkową amunicję do systemów obrony powietrznej NASAMS, a także kierowane laserem rakiety do zwalczania dronów. Łączna wartość obiecanej broni to 425 mln dolarów.