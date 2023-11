Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Rosyjska pełnoskalowa inwazja na Ukrainę trwa już od 618 dni. W nocy z czwartku na piątek w obwodzie lwowskim ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Szef władz regionu Maksym Kozycki zaapelował do mieszkańców o pozostanie w schronach. Lokalne media podały, że w obwodzie lwowskim słychać było eksplozje. Jak wyjaśnił szef władz regionu Maksym Kozycki, wybuchy związane były z pracą obrony przeciwlotniczej niszczącej rosyjskie drony. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin wojny w Ukrainie.

> Rosyjska armia rozpoczęła bezprecedensową ofensywę na Awdijiwkę , położoną kilka kilometrów na północ od Doniecka. Walki na tym odcinku są porównywane do bachmuckiej "maszynki do mielenia mięsa". Rosjanie ponoszą ogromne straty, ale ich natarcie się nasila. Dlaczego walki o Awdijiwkę są tak ważne - stawia pytanie w swojej analizie ukraińska sekcja BBC.

> Tylko w tym tygodniu po ukraińskich atakach Rosjanie stracili co najmniej cztery wyrzutnie pocisków rakietowych dalekiego zasięgu typu ziemia-powietrze - informuje brytyjskie ministerstwo obrony. A to nie wszystkie straty rosyjskiej armii. Według ukraińskiej strony tylko ostatniej doby przeciwnik stracił 930 żołnierzy i przeszło setkę sztuk sprzętu wojskowego.

> Uwaga świata skupiona jest teraz na Bliskim Wschodzie, ale nie oznacza to mniejszego zaangażowania Niemiec w pomoc Ukraine. - To nie może mieć miejsca. Naszym obowiązkiem jest stanie po stronie Ukrainy, zaatakowanej przez rosyjskiego dyktatora. To stanowisko nie podlega dyskusji - stwierdził w rozmowie z dziennikiem "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) minister obrony Boris Pistorius (SPD).