Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Wojna z Rosją znalazła się w impasie i aby go przełamać, potrzeba byłoby wielkiego technologicznego przełomu, a na to się nie zanosi - przyznał w rozmowie z brytyjskim tygodnikiem "The Economist" naczelny dowódca ukraińskiej armii generał Wałerij Załużny.

> Korea Północna wysłała do Rosji ponad 10 transportów amunicji do wykorzystania w wojnie z Ukrainą, co odpowiada milionowi pocisków artyleryjskich artyleryjskich - przekazał wywiad w Seulu. - To mniej więcej tyle, ile Rosja zużyje podczas wojny z Ukrainą w ciągu dwóch miesięcy - poinformował Yoo Sang-bum, zasiadający w południowokoreańskiej komisji parlamentarnej do spraw wywiadu.