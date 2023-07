Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Prezydent USA Joe Biden polecił w ostatnich dniach swojej administracji rozpoczęcie dzielenia się zgromadzonymi dowodami na temat rosyjskich zbrodni wojennnych z Międzynarodowym Trybunałem Karnym - podał "New York Times". Według dziennika, dotychczas współpraca z MTK była blokowana przez Pentagon .

> Rosyjscy okupanci powinni wrócić z Krymu do Rosji, póki most krymski jeszcze jako tako funkcjonuje – oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wieczornym przemówieniu zamieszczonym w mediach społecznościowych. Zapewnił, że Krym, podobnie jak cała Ukraina, będzie wolny i będzie go można reintegrować z resztą kraju dość szybko. - Rosja przegra tę wojnę i ani jedna rakieta jej nie uratuje - zaznaczył Zełenski.