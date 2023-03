Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 377 dni. Ukraińce władze apelują o międzynarodowe dochodzenie w sprawie nagrania, które najprawdopodobniej pokazuje egzekucję jeńca wojennego. "Sytuacja w Bachmucie to coś gorszego niż piekło" - pisze ukraiński dziennikarz Andrij Caplijenko. "Przeciwnik szturmuje miasto i okolice, nie licząc się ze stratami" - poinformował sztab generalny ukraińskiej armii. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin.

> Szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba zwrócił się do Międzynarodowego Trybunału Karnego o niezwłoczne wszczęcie dochodzenia w sprawie nagrania , na którym widać egzekucję nieuzbrojonego ukraińskiego jeńca wojennego. Własne śledztwo w tej sprawie podjął już prokurator generalny Ukrainy .

> Sytuacja w Bachmucie, to coś gorszego niż piekło, ale na razie nasi żołnierze zachowują bojowy nastrój i nie ma planów wycofania się - pisze ukraiński dziennikarz Andrij Caplijenko na łamach portalu nv.ua.

> Deficyt budżetu Rosji w okresie styczeń-luty 2023 roku wzrósł do 2,58 biliona rubli, co stanowi równowartość 34,19 miliarda dolarów. Tak wynika ze wstępnych danych tamtejszego ministerstwa finansów, które opublikowano w poniedziałek. Reuters zwrócił uwagę, że do powiększenia deficytu przyczyniły się spadające dochody ze sprzedaży energii i gwałtownie rosnące wydatki.