Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa 134. dzień. Szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken rozmawiał w środę ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Dmytro Kułebą - podał Departament Stanu USA. Blinken miał między innymi zapowiedzieć dodatkowe wsparcie dla budżetu Ukrainy. Rosjanie ostrzeliwują obwód sumski, a władze obwodu donieckiego apelują do mieszkańców o ewakuację. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin.

> Władze obwodu donieckiego apelują do mieszkańców o ewakuację z powodu nasilania się rosyjskich ostrzałów. - Tu chodzi o życie, zdrowie i bezpieczeństwo ludzi. Powinni wyjechać - przekazał szef władz obwodowych Pawło Kyryłenko.

> 39-letnia Brazylijka Thalita do Valle zginęła podczas bombardowania w Charkowie - potwierdziło Ministerstwo Spraw Zagranicznych Brazylii. Kobieta, była modelka, przyjechała do Ukrainy, by pomagać jako ratowniczka medyczna. Według brazylijskiego CNN w ostatnim czasie walczyła jednak na froncie jako ochotniczka po stronie sił zbrojnych Ukrainy.