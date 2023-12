Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Projekt ustawy o przekazaniu pomocy Ukrainie nie przeszedł przez Senat USA. Przeciwko niemu zagłosowali wszyscy republikanie. To nie koniec szans na środki dla Kijowa. W obchodzonym w środę Dniu Sił Zbrojnych Ukrainy prezydent Wołodymyr Zełenski złożył hołd żołnierzom poległym w wojnie z Rosją i zapewnił, że walka będzie trwała "do ostatecznego zwycięstwa".

> Możemy w pełni zrozumieć, dlaczego Polacy są zaniepokojeni, my tym jesteśmy zaniepokojeni - tak na pytania Marcina Wrony, korespondenta "Faktów" TVN w Waszyngtonie, odpowiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby. Amerykański urzędnik mówił, że Kongres ma czas do końca roku na podjęcie decyzji w sprawie funduszy na wojskową pomoc dla Ukrainy. - To szczególnie niebezpieczny czas (…). Zima nadchodzi - podkreślił Kirby, wskazując na zagrożenie dla ukraińskiej infrastruktury energetycznej.