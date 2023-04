Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Czwartek jest 414. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Ukraina może mieć tylko jedną szansę na skuteczne przeprowadzenie kontrofensywy, więc musi być zdecydowana w działaniach - ocenił brytyjski analityk wojskowy prof. Michael Clarke. Zaznaczył, że nie wiadomo gdzie ani kiedy te nowe brygady miałyby zostać użyte i nie ma oznak, by miało to nastąpić w najbliższym czasie. Jak wskazał, według Rosji będzie to na południu Ukrainy, gdyż tam rosyjskie wojska rozbudowują linie obronne. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin z i wokół Ukrainy.

> Państwowa Służba Graniczna Ukrainy poinformowała, że dzięki oprogramowaniu do rozpoznawania twarzy firmy Clearview AI udało się zidentyfikować ponad 10 tysięcy osób współwinnych zbrodni wojennych popełnionych przez Rosjan.

> Obecność IIB w Budapeszcie umożliwia Rosji zwiększenie swojej obecności wywiadowczej w Europie, otwiera drzwi dla szkodliwych wpływów Kremla w Europie Środkowej i Bałkanach Zachodnich i może służyć jako mechanizm na potrzeby korupcji i nielegalnych finansów, w tym łamania sankcji - napisano w oświadczeniu resortu finansów USA, ogłaszając kolejną rundę sankcji. Chodzi również o sieć osób i podmiotów zaangażowanych w omijanie dotychczasowych restrykcji na przykład związanych z miliarderem Aliszerem Usmanowem.

Ukraińskie wojsko w Donbasie OLEG PETRASYUK/PAP/EPA

> Wiele państw Europy Zachodniej mogłoby zrobić więcej, jeśli chodzi o dostawy broni dla Ukrainy - powiedział w wywiadzie dla dziennika "New York Times" premier Mateusz Morawiecki.

> Były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ocenił w wywiadzie, że prezydent Rosji Władimir Putin, przywódca Chin Xi Jinping oraz przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un to "bardzo mądre" osoby.

> Wojna ma najwięcej kosztować agresora. Rosyjskie aktywa zostaną przeznaczone na odbudowę Ukrainy po rosyjskiej agresji - podkreślił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. - Na Ukrainie nie będzie żadnej ruiny. To nasz cel. I to będzie dosyć konkretny dowód pełnej klęski państwa-terrorysty - powiedział Zełenski na nagraniu opublikowanym wieczorem w mediach społecznościowych.

> Sekretarz skarbu USA Janet Yellen zaapelowała do społeczności międzynarodowej, by nadal finansowo wspierała Ukrainę, która od ponad roku odpiera rosyjską agresję. "Wspieranie Ukrainy to nasz wspólny wysiłek" - podkreśliła Yellen podczas wiosennej sesji Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Waszyngtonie.

