Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 410 dni. Brytyjski wywiad wojskowy poinformował, że siły rosyjskie zagrażają kluczowej trasie zaopatrzeniowej do Bachmutu. Według Ukraińców miasto wciąż pozostaje niezdobyte przez wroga. Prezydent Wołodymy Zełenski powiedział w wystąpieniu, że "Polska zrobiła wszystko, co zadeklarowała w sprawie czołgów: są na Ukrainie, w tym Leopardy". Natomiast generał Wałerij Załużny, naczelny dowódca ukraińskiej armii, ocenił, że polskie samobieżne armatohaubice Krab z sukcesem wykonują zadania na froncie.

> Brytyjski wywiad wojskowy poinformował, że siły rosyjskie zagrażają kluczowej trasie zaopatrzeniowej do Bachmutu, która od miesięcy jest celem ich ataku. Ukraińskie wojsko poinformowało, że cały czas utrzymuje się w mieście, ale sytuacja jest trudna.

> Polska zrobiła wszystko, co zadeklarowała w sprawie czołgów - powiedział w sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski . W wieczornym wystąpieniu podsumował nowe uzgodnienia z polską stroną w sprawie uzbrojenia i odbudowy Ukrainy . - Miło jest kończyć ten tydzień z dobrymi wynikami dla naszego państwa - jeśli chodzi o broń, międzynarodowe wsparcie, zwiększenie naszych związków ze światem, naszą drogę w kierunku NATO - powiedział Zełenski w opublikowanym wieczorem nagraniu. - Najważniejsza w tych dniach była oczywiście wizyta w Polsce, nasze uzgodnienia, nasze osiągnięcia - kontynuował, nawiązując do jego środowej wizyty w Polsce.

> Polskie samobieżne armatohaubice Krab z sukcesem wykonują zadania na froncie - oświadczył w sobotę gen. Wałerij Załużny, naczelny dowódca ukraińskiej armii. Do wpisu dołączył nagranie pokazujące działania Krabów.

> W obozie, do którego trafiłem, karmiono nas zimną kaszą, codziennie przez kilka godzin puszczano nam rosyjski hymn i kazano nam nauczyć się go na pamięć - opowiada Witalij, który wrócił na Ukrainę po wywiezieniu do Rosji. Inny chłopiec relacjonuje, że dzieci straszono szpitalem psychiatrycznym.