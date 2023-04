Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Informacje dotyczące planowanej ukraińskiej kontrofensywy przeciwko rosyjskim wojskom są ściśle tajne. O szczegółach tej operacji wie od trzech do pięciu osób na całym świecie - oznajmił sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy (RBNiO) Ołeksij Daniłow, cytowany w czwartek przez agencję UNIAN.

> Stany Zjednoczone odpierają wysiłki niektórych europejskich państw NATO, by podczas lipcowego szczytu Sojuszu zaoferować Ukrainie "mapę drogową" do członkostwa - podał "Financial Times", powołując się na cztery osoby zaangażowane w rozmowy.