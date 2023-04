Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Wcześniej właściciel najemniczej Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn stwierdził w materiale wideo, który pojawił się na kanale Telegram, że jego siły zajęły budynek administracji Bachmutu. Stwierdził, że to oznacza, że "z prawnego punktu widzenia Bachmut został przejęty". Agencja Reutera przypomina, że Prigożyn już wielokrotnie przedwcześnie ogłaszał sukcesy swoich oddziałów.

> Jedynym sposobem, by ostrzeliwane ukraińskie miasta były bezpieczne jest zwycięstwo militarne w wojnie przeciwko Rosji, "państwo-zło" powinno zostać "rozbite we wszystkich znaczeniach tego słowa" - powiedział w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski . Ukraiński przywódca skomentował w ten sposób ostrzały Kostiantyniwki w obwodzie donieckim na wschodzie kraju. W niedzielę zginęło tam osiem osób. Dwie inne osoby poniosły śmierć tego dnia w rezultacie rosyjskiego ostrzału obwodu sumskiego.

> W wybuchu w kawiarni w Petersburgu zginął w niedzielę prokremlowski bloger Władlen Tatarski (właściwie Maksim Fomin), komentujący przebieg inwazji Rosji na Ukrainę. Ponad 20 osób zostało też rannych. "W Rosji się zaczyna... Pająki zjadają się wzajemnie w słoiku. Pytanie o to, kiedy wewnętrzny terroryzm stanie się instrumentem wewnętrznej walki politycznej w kraju zakręconych śrub, to była kwestia czasu, jak pęknięcie nabrzmiałego wrzodu. Rosję czekają nieodwracalne procesy i Smuta 2.0. A my mamy robić swoje" - skomentował na Twitterze doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.