Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

czytaj dalej

Miałem łzy w oczach. Powtarzałem sobie: Mój Boże, to jest ból nie do zniesienia - wspominał fotoreporter AFP Adem Altan. To on wykonał zdjęcie ojca w pomarańczowej kurtce, którzy trzyma wystającą z gruzów dłoń zmarłej w trzęsieniu ziemi córki. W krótkim czasie obiegło ono świat i stało się symbolem bólu i ogromu tragedii, które dotknęły Turcję i Syrię. Altan wspominał, że mężczyzna poprosił go drążącym głosem: "Zrób zdjęcia mojemu dziecku". Nastolatka miała na imię Irmak.