Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Zamierzamy pozyskać dla Ukrainy nowe czołgi M1A2 Abrams - powiedziała rzeczniczka Pentagonu Sabrina Singh. Jak dodała, jest to oznaka "długoterminowego zobowiązania" USA co do obronności Ukrainy. Singh nie odpowiedziała na pytanie, czy produkcja czołgów dla Ukrainy wpłynie na termin dostaw podobnych wozów dla Polski.