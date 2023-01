Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Limit cenowy na rosyjską ropę oraz wysokie koszty wojny z Ukrainą sprawiają, że budżet Kremla "głoduje". Ale to prawdopodobnie nie zmusi Władimira Putina do ograniczenia wydatków dzięki obecnym rezerwom w juanach - napisała agencja Bloomberg. Jeśli dodatkowo cena ropy Ural pozostanie na odpowiednim poziomie, to Moskwa będzie mogła pokrywać swój deficyt przez następne trzy lata.

> Prezydent Andrzej Duda podczas swojej wizyty w Czechach odniósł się do przekazania przez Polskę Ukrainie czołgów Leopard. Stwierdził, że to nie jest "łatwa decyzja", ale potrzebna do odparcia Rosjan z terytorium Ukrainy. - Uważamy w Polsce, że trzeba ukraińskim obrońcom pomóc za wszelką cenę, i dlatego apelujemy do sojuszników, aby przekazali tę pomoc Ukrainie - powiedział.