Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Transportery kołowe Stryker, bojowe pojazdy piechoty Bradley, systemy obrony powietrznej Avenger i kolejne partie amunicji do systemów NASAMS i HIMARS – Pentagon ogłosił nowy, ogromny, wart 2,5 miliarda dolarów pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy . W jego skład wejdzie w sumie ponad 500 pojazdów opancerzonych.

> Żaden kraj nie zwrócił się do Niemiec o pozwolenie na przekazanie Ukrainie czołgów Leopard - podał Reuters, powołując się na swoje źródło w rządzie w Berlinie. Według portalu Politico kanclerz Olaf Scholz w Davos postawił Amerykanom warunek, że dopóki USA nie wyślą własnych czołgów, Berlin nie zgodzi się na reeksport.

> Ukraina i Unia Europejska już teraz doszły do znaczących wyników w historycznym zbliżeniu. Pracujemy nad tym, by osiągnąć o wiele więcej - powiedział ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski na konferencji w Kijowie. Jego zdaniem "w tym roku powinniśmy dojść do początku rozmów na temat członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej". Natomiast w czasie wystąpienia transmitowanego w Davos mówił o ukaraniu Rosji za zbrodnie wojenne w Ukrainie.