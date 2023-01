Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 330 dni. Podczas przemówienia na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres powiedział, że jego zdaniem nie ma szans, aby w najbliższej przyszłości doszło do rozmów pokojowych między Ukrainą a Rosją - poinformowano na stronie ONZ. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin.

> Komendant ukraińskiej policji Ihor Kłymenko będzie pełniącym obowiązki ministra spraw wewnętrznych - poinformował premier Denys Szmyhal. Dotychczasowy szef tego resortu Denys Monastyrski zginął w katastrofie śmigłowca, do której doszło w podkijowskich Browarach.

> Wolny świat jest szantażowany przez terrorystyczny kraj - mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas wystąpienia online na Światowym Forum Ekonomicznym w szwajcarskim Davos. Jak dodał, "gdy wolny świat się zastanawia, terroryści wykorzystują ten czas, by zabijać".

> Prezydent Andrzej Duda oświadczył w Davos, że Ukraina potrzebuje nowoczesnych czołgów i pocisków, by mogła się bronić, ale przede wszystkim po to, by zatrzymać rosyjską ofensywę. - Więcej naszej pomocy, więcej naszych zasobów, sprzętu jest potrzebne, zdecydowanie więcej, bo sytuacja robi się trudna - mówił.