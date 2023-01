Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Rosyjskie siły przygotowują się do przełomowego zrywu w wojnie z Ukrainą. Mobilizacja do armii i zmiany kadrowe w dowództwie dowodzą prawdopodobieństwa kolejnej szerokiej ofensywy w lutym lub marcu - ocenił sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy Ołeksij Daniłow.

> Dzisiejszy pakiet to ważne zwiększenie możliwości Ukrainy. Oznacza, że może przejść od stawiania oporu do wypędzenia rosyjskich sił z ukraińskiej ziemi - powiedział brytyjski minister obrony Ben Walllace, odnosząc się do zapowiedzianej przez Londyn w poniedziałek pomocy militarnej. Wallace wezwał również Niemcy, by poszły śladem Wielkiej Brytanii i przekazały Ukrainie czołgi.