Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Ambasador Niemiec w Polsce Thomas Bagger powiedział, że "nie ma możliwości, żeby Niemcy wysłali teraz baterie Patriot, które są obsługiwane przez niemieckich żołnierzy, na teren Ukrainy". - Dlatego że nie można wysłać żołnierzy państwa natowskiego do Ukrainy. My nie jesteśmy częścią tej wojny, (...) mamy klarowną politykę NATO, żeby żołnierze natowscy nie zostali tam wysłani - tłumaczył w "Faktach po Faktach" w TVN24.

> Mieszkanki Chersonia opisały, co przeżyły w czasie okupacji rosyjskiej i w jaki sposób się jej przeciwstawiały. Z ich relacji wynika, że były rażone prądem za przekazywanie siłom ukraińskim pozycji wroga i trafiały do aresztu za słuchanie ukraińskiej muzyki.

> Rosyjscy okupanci próbują zorganizować deportację dzieci z obwodu ługańskiego do Rosji - przekazał rządowy ukraiński portal Centrum Narodowego Sprzeciwu. Jak podano, przeprowadzono tam "dogłębne badania lekarskie 15 tysięcy dzieci w wieku od 2 do 17 lat". "Lekarze sprowadzeni z Rosji odnotowali w dokumentach, że 70 procent tych dzieci potrzebuje 'specjalnej opieki medycznej', co oznacza ich wywiezienie do Rosji" - stwierdzono.