Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Lesia Vakuliuk, dziennikarka ukraińskiej telewizji Espresso, opisywała w "Faktach po Faktach" w TVN24 to, jak Ukraińcy radzą obie z brakiem prądu między innymi we Lwowie i w Kijowie. Relacjonowała, że ludzie starają się ogrzać kamieniami, do pracy używają świeczek i latarek.