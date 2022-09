Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk zaapelowała do rosyjskich żołnierzy, by oddawali się do ukraińskiej niewoli. Zapewniła, że nie będą przekazani stronie rosyjskiej wbrew swej woli. "Jeśli zostaliście zmobilizowani i znaleźliście się na terytorium Ukrainy, możecie po prostu oddać się do niewoli. W ten sposób ochronicie to, co najcenniejsze - swoje życie - dla siebie i dla swoich bliskich" - napisała na Telegramie Wereszczuk.