Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Ukraińskie siły obrony powietrznej w ciągu jednego wieczora zestrzeliły rosyjskie rakiety o wartości 91 milionów dolarów - policzył "Forbes Ukraine". We wtorek Rosja wystrzeliła osiem pocisków manewrujących typu Ch-101 w kierunku centralnych, południowych i zachodnich obwodów Ukrainy, a siedem z nich zostało zestrzelonych.

> W wywiadzie dla dziennika "South China Morning Post" Wołodymyr Zełenski wezwał Chiny, aby wykorzystały swoją potęgę ekonomiczną i wpływy polityczne do nakłonienia Rosji do zakończenia walk na Ukrainie. - To bardzo potężne państwo, potężna gospodarka, dlatego może wpływać politycznie i ekonomiczne na Rosję – powiedział prezydent Ukrainy.