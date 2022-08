Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Nowe kanadyjskie sankcje wobec Rosji dotyczą osób i podmiotów, powiązanych z morderstwami w Buczy na Ukrainie - poinformowała we wtorkowym komunikacie minister spraw zagranicznych Kanady Melanie Joly. Na liście objętych sankcjami znalazł się m.in. pułkownik Andriej Bojewicz Kurbanow, którego ukraińscy dochodzeniowcy umieścili w kwietniu na liście tzw. "rzeźników z Buczy" i członkowie 64 Brygady Strzeleców Zmotoryzowanych, której Putin nadał tytuł "gwardii" za "bohaterstwo i waleczność.

> Były prezydent i premier Rosji Dmitrij Miedwiediew po inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę coraz częściej zabiera głos na portalach społecznościowych. W ostatnim wpisie na profilu Miedwiediewa znalazło się stwierdzenie, że Kazachstan jest "sztucznym państwem", a Gruzja "nie istniała". Wpis został usunięty. Doradca Miedwiediewa wyjaśnił, że było to "dzieło hakerów".

> Sąd Najwyższy Rosji uznał ukraiński pułk Azow za organizację terrorystyczną - podała propagandowa agencja RIA Nowosti. W odpowiedzi na decyzję rosyjskiego sądu Azow zaapelował do państw świata o uznanie Rosji za sponsora terroryzmu.

> Francuscy intelektualiści i psychiatrzy na łamach dziennika "Le Monde" opublikowali list otwarty, w którym zwracają uwagę, że przymusowe wysiedlenie ukraińskich dzieci do Rosji i ich rusyfikowanie jest częścią projektu Władimira Putina, którego celem jest "wykorzenienie tożsamości i narodu ukraińskiego". To "amputacja przyszłości Ukrainy" - ocenili, apelując do państw Zachodu o silniejsze wsparcie dla Ukrainy i surowsze sankcje na Rosję.