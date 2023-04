Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

czytaj dalej

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i premier Polski Mateusz Morawiecki podpisali list intencyjny w sprawie współpracy w zakresie dostaw sprzętu obronnego, w szczególności KTO Rosomak. - Dzisiaj powiedzieliśmy sobie, że już jest kilkaset firm polskich gotowych brać udział w odbudowie Ukrainy. To one będą miały pierwszeństwo również w tym - co oby jak najszybciej nastąpiło po zwycięstwie Ukrainy - czyli odbudowie tego kraju - stwierdził Morawiecki.