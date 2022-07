Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Agresja Rosji na Ukrainę trwa od 157 dni. Mamy wystarczające dowody na to, że była to zaplanowana zbrodnia - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, odnosząc się do śmierci kilkudziesięciu ukraińskich jeńców wojennych w tzw. obozie filtracyjnym w Ołeniwce na terytorium samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin.

