Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Stany Zjednoczone szacują, że do tej pory rosyjskie straty na Ukrainie to około 15 tysięcy zabitych i prawdopodobnie 45 tysięcy rannych - powiedział dyrektor CIA William Burns, dodając, że Kijów również poniósł znaczne straty.

> Pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska wystąpiła przed Kongresem USA. - Niestety wojna się jeszcze nie zakończyła, terror trwa nadal. Proszę was o to, o co nigdy nie chciałam prosić. Proszę was o broń - apelowała do amerykańskich polityków.