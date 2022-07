Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Ukraina broni się przed rosyjską agresją 147 dni. Ukraina przygotowuje się do zniszczenia rosyjskiej Floty Czarnomorskiej i odzyskania Krymu - powiedział wiceminister obrony tego kraju Wołodymyr Hawryłow. Z kolei szef władz obwodu mikołajowskiego Witalij Kim zapowiedział, że Mikołajów zostanie zamknięty na kilka dni w celu wyłapania kolaborantów ujawniających Rosjanom pozycje wojsk ukraińskich. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin.

> Ukraina przygotowuje się do zniszczenia rosyjskiej Floty Czarnomorskiej i odzyskania Krymu - powiedział w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "The Times" wiceminister obrony tego kraju Wołodymyr Hawryłow.

> W Białym Domu doszło do spotkania pierwszej damy Ukrainy Ołeny Zełenskiej i żony prezydenta USA, Jill Biden . Jak podał Biały Dom, rozmowy dotyczyły pomocy humanitarnej dla Ukrainy oraz ścigania sprawców rosyjskich zbrodni wojennych.

> Papież Franciszek chce pojechać do Kijowa, nawet bez zaproszenia do Moskwy - zapewnił szef watykańskiej dyplomacji arcybiskup Paul Richard Gallagher, cytowany przez dziennik "L'Osservatore Romano". Jak dodał, priorytetem dla papieża jest podróż do Ukrainy.