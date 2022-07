Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Ukraina broni się przed rosyjską agresją 146 dni. Sytuacja na froncie jest trudna, napięta, ale całkowicie pod kontrolą – oświadczył naczelny dowódca sił zbrojnych Ukrainy gen. Walerij Załużny. Z kolei ukraiński ekspert wojskowy Ołeh Żdanow ocenił, że rosyjskie siły skoncentrowane nieopodal Charkowa nie są obecnie wystarczające do tego, by przypuścić kolejny szturm na miasto. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin.

> Rosyjscy żołnierze kontraktowi, którzy mają zostać wysłani na Ukrainę , otrzymują broszury z wykazem nagród finansowych za zabitych ukraińskich wojskowych lub zniszczone uzbrojenie przeciwnika - poinformował niezależny rosyjski portal The Insider.

> Rosyjskie siły skoncentrowane nieopodal Charkowa nie są obecnie wystarczające do tego, by przypuścić kolejny szturm na miasto. Oddziały wroga nie zdołały tam dokonać istotnych postępów nawet po zmobilizowaniu rezerw - ocenił ukraiński ekspert wojskowy Ołeh Żdanow, cytowany przez agencję UNIAN.

> Co najmniej 16 rosyjskich statków dostarczyło do różnych portów na świecie transporty ukraińskiego zboża, skradzionego Ukrainie przez Rosję - napisał hiszpański dziennik "El Pais". Podał, że udało się to potwierdzić dzięki zdjęciom satelitarnym.