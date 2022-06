Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Dostarczymy Ukrainie bardziej zaawansowane systemy rakietowe i bardziej precyzyjną amunicję - zadeklarował prezydent USA Joe Biden w tekście opublikowanym na łamach "New York Timesa". Jak zapowiedział Biały Dom, nowy pakiet pomocy wojskowej będzie zawierał m.in. system artylerii rakietowej HIMARS, śmigłowce i radary.

> Gazprom poinformował, że od środy wstrzyma dostawy gazu do duńskiej firmy Orsted oraz do Shell Energy w ramach kontraktu na dostawy gazu do Niemiec. Powodem jest brak płatności za surowiec w rublach.