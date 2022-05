Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa 95. dzień. Kijowska Szkoła Ekonomii szacuje, że bezpośrednie szkody poniesione przez Ukrainę na skutek agresji Rosji przekraczają już równowartość 105,5 miliarda dolarów. W ocenie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego "sytuacja jest bardzo trudna, szczególnie w tych miejscach w Donbasie, w obwodzie charkowskim, w których rosyjska armia próbuje osiągnąć rezultaty". Dziennik "New York Times" poinformował, że prezydent USA Joe Biden zatwierdził przekazanie Ukrainie systemów rakietowych dalekiego zasięgu.

> Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych ocenił, że "sytuacja jest bardzo trudna, szczególnie w tych miejscach w Donbasie, w obwodzie charkowskim, w których rosyjska armia próbuje osiągnąć rezultaty". Kluczowe kierunki walki na froncie to Siewierodonieck, Lisiczańsk, Bachmut, Popasna. - Ale nasza obrona się trzyma - zapewnił.

> Prezydent USA Joe Biden zatwierdził przekazanie Ukrainie systemów rakietowych dalekiego zasięgu - poinformował w piątek "New York Times". Dziennik nie potwierdził, jakie wyrzutnie zostaną przekazane przez Waszyngton, lecz zasugerował, że prawdopodobnie będzie to M31 GMLRS - precyzyjna broń nakierowywana drogą satelitarną, przenosząca materiały wybuchowe o mocy porównywalnej z 225-kilogramową bombą lotniczą i zdolna do ostrzeliwania celów znajdujących się w odległości około 65 km.