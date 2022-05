Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa 93. dzień. Siewierodonieck na wschodzie Ukrainy stał się kluczowym punktem ataku Rosjan, którzy chcą zamknąć miasto w "kotle" i okrążyć ukraińskich żołnierzy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oskarżył Rosję o "ludobójstwo" w Donbasie i dążenie do przekształcenia tego rejonu w "bezludny obszar". Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin.

> To, co w opuszczonych ukraińskich miastach pozostawiają po sobie Rosjanie, szokuje. Skutki dokonanych przez nich zbrodni są zabezpieczane przez grupę prokuratorów do spraw zbrodni wojennych.