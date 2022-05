Wojna w Ukrainie. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> W nocy z soboty na niedzielę Kancelaria Prezydenta poinformowała o wizycie prezydenta Andrzeja Dudy w Kijowie. Ma on spotkać się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i wygłosić przemówienie przed Radą Najwyższą Ukrainy. Jakub Kumoch, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej podkreśla, że polski prezydent będzie pierwszą głową państwa, która w ten sposób została uhonorowana od początku wojny.

> Minister infrastruktury Ukrainy Ołeksandr Kubrakow przekazał, że straty w infrastrukturze wywołane rosyjskim atakiem wynoszą od 30 do 40 miliardów dolarów. Przedstawił skalę strat: zniszczonych 300 mostów, 23 tysiące kilometrów dróg, 6 tysięcy kilometrów torów, 20 stacji kolejowych zrównanych z ziemią. Jak dodał minister, każde lotnisko zostało zaatakowane co najmniej jeden raz. Te w Kijowie i Dnieprze były wielokrotnie bombardowane przez Rosjan. Sztab generalny podał, że wojska rosyjskie w większym stopniu używają lotnictwa do niszczenia infrastruktury krytycznej miejscowości znajdujących się w sąsiedztwie frontu.