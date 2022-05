Wojna w Ukrainie. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Rosyjska agresja zbrojna na Ukrainę trwa 87. dobę. Dowódca broniącego Azowstalu w Mariupolu pułku Azow przekazał, że otrzymał rozkaz zaprzestania walk, by ratować życie i zdrowie żołnierzy. Resort obrony Rosji poinformował następnie, że ostatnia grupa ukraińskich obrońców Azowstalu poddała się. Rosyjskie rakiety spadły na dom kultury w Łozowej w obwodzie charkowskim, a także nieopodal Odessy. W pierwszym w tych ataków rannych zostało siedem osób. Przypominamy najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin.

> Tymczasem resort obrony Rosji poinformował, że ostatnia grupa ukraińskich sił, które stacjonują w hucie Azowstal w Mariupolu, poddała się, co tym samym zakończyło trwające od tygodni oblężenie zakładów.

> Rosyjska rakieta spadła na dom kultury w Łozowej w obwodzie charkowskim, raniąc siedem osób. "Okupanci uznali kulturę, edukację i człowieczeństwo za swoich wrogów. Nie oszczędzili ani rakiet, ani bomb. Co siedzi w głowie ludzi, którzy wybierają takie cele? Absolutne zło, absolutna głupota" - skomentował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Podał, że wśród rannych w ataku jest 11-latek.

> W swym cyklicznym wystąpieniu w mediach społecznościowych w piątek wieczorem Wołodymyr Zełenski zaapelował do państw Zachodu o stworzenie mechanizmu, który pozwalałby skonfiskować rosyjski majątek i w ten sposób zgromadzone fundusze użyć do finansowania odbudowy Ukrainy.

> Ukraińska rzecznika praw człowieka Ludmyła Denisowa oznajmiła na Telegramie, że do Dumy Państwowej, izby niższej parlamentu rosyjskiego, wniesiono projekt o poszerzeniu uprawnień prezydenta, m.in. odnośnie do tworzenia tymczasowych administracji za granicami Rosji. - Okupanci mają w planach utworzenie tymczasowej administracji w obwodach donieckim, ługańskim, chersońskim i zaporoskim. Przygotowania do tego już się rozpoczęły – przekazała.