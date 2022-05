Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Biuro premiera Wielkiej Brytanii zapowiedziało, że Boris Johnson w przemówieniu, które wygłosi we wtorek do parlamentu Ukrainy, ma ogłosić przekazanie Ukrainie kolejnej partii sprzętu wojskowego o wartości 300 milionów funtów.

> W Brukseli odbyło się nadzwyczajne spotkanie ministrów energii krajów unijnych. Komisarz do spraw energii Kadri Simson ostrzegła, że przerwanie przez koncern Gazprom dostaw rosyjskiego gazu do Polski i Bułgarii to "sygnał, że w dowolnej chwili to samo może spotkać każde inne państwo członkowskie Unii Europejskiej".