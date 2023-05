Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 435 dni. Wołodymyr Zełenski przybył z wizytą do Helsinek, by spotkać się z prezydentem Finlandii Saulim Niinisto. Rozmawiał także z premierami Szwecji, Norwegii, Danii i Islandii, którzy zebrali się na jednodniowym szczycie przywódców państw nordyckich. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin.

> W Kijowie rozległy się wybuchy - poinformowały władze obwodu kijowskiego. Do kilku eksplozji doszło także w Odessie , wybuchy słychać było również w Zaporożu. Szef tamtejszych władz obwodowych Jurij Małaszko zaapelował do obywateli o zachowanie ciszy informacyjnej, nierozpowszechnianie materiałów fotograficznych i wideo oraz o pozostanie w bezpiecznych miejscach.

> Wołodomyr Zełenski przybył z wizytą do Helsinek, by spotkać się z prezydentem Finlandii Saulim Niinisto. - Dzisiaj uzgadniamy to, żeby przyspieszyć realizację 15. pakietu obronnego. Rozpoczynamy również przygotowanie kolejnego - przekazał ukraiński przywódca podczas konferencji. Rozmawiał także z premierami Szwecji, Norwegii, Danii i Islandii, którzy zebrali się na jednodniowym szczycie przywódców państw nordyckich.