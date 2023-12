Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Rosyjska pełnoskalowa inwazja na Ukrainę trwa już od 648 dni. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy podała, że były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko planował spotkanie z premierem Węgier Viktorem Orbanem, co miało być wykorzystane przez Rosję w jej operacjach psychologicznych przeciwko Ukrainie. Ukraińscy partyzanci zaatakowali stację paliw sił rosyjskich w okupowanym Melitopolu na południu Ukrainy, niszcząc sprzęt wojskowy i zabijając kilku żołnierzy rosyjskich. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin wojny w Ukrainie.

> Zachód będzie musiał zdecydować, czy po marcowych wyborach prezydenckich w Rosji uzna Władimira Putina za legalnego prezydenta. Putin przecież będzie walczył w tych wyborach sam ze sobą – powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla Associated Press.

> Były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko planował spotkanie z premierem Węgier Viktorem Orbanem, co miało być wykorzystane przez Rosję w jej operacjach psychologicznych przeciwko Ukrainie – podała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy na kanale w Telegramie. Rzecznik rządu w Budapeszcie odciął się od tych doniesień i stwierdził, że są one dowodem na nieprzygotowanie Kijowa na członkostwo w UE.

> Rosjanie zastrzelili dwóch ukraińskich żołnierzy, którzy poddali się do niewoli - poinformował w sobotę portal Suspilne. Ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubiniec zapowiedział, że będzie domagał się pomocy w ukaraniu winnych zbrodni wojennej od organizacji międzynarodowych. Na kanale Telegram pojawiło się nagranie przedstawiające grupę żołnierzy strzelających do dwóch ukraińskich żołnierzy wychodzących z ziemianki, z których jeden miał podniesione ręce.

> Wywiad wojskowy Ukrainy HUR ogłosił nabór do swoich jednostek działań aktywnych, wyjaśniając, że są to siły, które realizują "najbardziej zuchwałe" operacje, prowadzone również na terytorium Federacji Rosyjskiej.

W załączonym komunikacie wskazano, że do pracy w HUR poszukiwani są niekarani obywatele Ukrainy w wieku 18-40 lat, którzy zmotywowani są do walki i odpowiednio przygotowani do działań w strefie aktywnych działań bojowych. Chętni nie mogą mieć bliskich, będących obywatelami Rosji.