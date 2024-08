- Moją pierwszą reakcją było przerażenie. Przeczytałam raporty ze śledztwa i wiem, co ten człowiek zrobił mojej babci. To potworne, że został ponownie wypuszczony - powiedziała wnuczka zamordowanej. - Fakt, że dzieje się to w XXI wieku... Nie ma słów, które mogłyby opisać to, co się dzieje - dodała.