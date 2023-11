Spiker Izby Reprezentantów: Kongres uchwali nowy pakiet środków dla Ukrainy przed Bożym Narodzeniem

> Rosja bezskutecznie próbuje namówić Iran do tego, by dostarczał jej pociski balistyczne - powiedział Andrij Czerniak z ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR), cytowany przez RBK-Ukraina.

> Nie prowadzimy polityki zmuszania Ukrainy do podjęcia negocjacji z Rosją, zaś Putin chce przeczekać jeszcze co najmniej rok, by rozważyć zakończenie wojny - powiedział asystent sekretarza stanu ds. europejskich i eurazjatyckich James O'Brien, odpowiadając na pytanie o doniesienia "Bilda" o rzekomym planie Waszyngtonu i Berlina, by popchnąć Kijów do rozmów z Putinem.