Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Rosyjska pełnoskalowa inwazja na Ukrainę trwa od 518 dni. USA ogłosiły we wtorek kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, warty łącznie 400 milionów dolarów. Wielka Brytania ma informacje wskazujące na to, że "rosyjskie wojsko może rozszerzyć swoje ataki na cywilną żeglugę na Morzu Czarnym" - oświadczyła brytyjska ambasador przy ONZ Barbara Woodward. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin.

> Rosyjska Duma Państwowa uchwaliła ustawę o zmianie wieku poborowych i podwyższeniu jego górnej granicy do 30. roku życia, co oznacza, że do wojska będą powoływani mężczyźni w wieku od 18 do 30 lat - powiadomił niezależny portal Meduza.