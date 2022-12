Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa 304. dzień. Mer okupowanego Melitopola Iwan Fedorow powiadomił, że Rosjanie wysłali na "święta" do Rosji około 200 dzieci z obwodu zaporoskiego. - Wróg już nie raz zademonstrował, że dzieci są Rosji potrzebne albo do celów propagandowych. Dlatego nie wiadomo, czy dzieci wrócą - powiedział urzędnik i ostrzegł rodziców. Oto podsumowanie najważniejszych wydarzeń z Ukrainy.

