Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Rosyjska pełnoskalowa inwazja na Ukrainę trwa od 668 dni. Kreml najbardziej boi się zmiany reżimu w Moskwie i rozpadu Federacji Rosyjskiej - uważa Wadym Skibicki z ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR). Jak dodał, zadaniem Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie na przyszły rok pozostaje dojście do granic administracyjnych obwodu donieckiego i ługańskiego oraz utrzymanie kontroli nad okupowanymi terytoriami ukraińskimi. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin wojny w Ukrainie.

> Rosyjska "maszynka do mięsa" działa na pełnych obrotach - tak mer Awdijiwki Witalij Barabasz opisał przebieg rosyjskich szturmów na to miasto na wschodzie Ukrainy. Zapewnił, że "miasto się trzyma" dzięki wojskowym i tym wszystkim, którzy wspierają siły oporu.

> Kreml najbardziej boi się zmiany reżimu w Moskwie i rozpadu Federacji Rosyjskiej - uważa Wadym Skibicki z ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR). Jak dodał, zadaniem Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie na przyszły rok pozostaje dojście do granic administracyjnych obwodu donieckiego i ługańskiego oraz utrzymanie kontroli nad okupowanymi terytoriami ukraińskimi.

> 324 samoloty, tyle samo śmigłowców i ponad 350 tysięcy żołnierzy - to są straty armii rosyjskiej od początku inwazji zbrojnej, opublikowane przez sztab generalny sił ukraińskich. W nocy z czwartku na piątek ukraińskie siły obronne zniszczyły jednocześnie trzy kolejne rosyjskie bombowce taktyczne Su-34. - Polowanie na nie trwało długo - oznajmił sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ołeksij Daniłow.

> Co najmniej 3,8 tys. cywilów przeszło przez rosyjskie tortury - poinformował prokurator generalny Ukrainy Andrij Kostin. W Rosji nielegalnie więzione są tysiące ukraińskich cywilów.

> Nawet 100 milionów euro chce wyłożyć szef InPostu Rafał Brzoska, by zachęcić największe polskie firmy do inwestycji w ukraińską gospodarkę - czytamy w piątkowej "Rzeczpospolitej". Jak zauważa gazeta, Brzoska widzi jeden warunek powodzenia takiego funduszu: Polska potrzebuje do tego silnego partnera. I liczy na współpracę z amerykańskim biznesem.