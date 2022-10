Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa 241. dzień. Francja, Wielka Brytania i Niemcy zażądały w piątek w liście skierowanym do ONZ wszczęcia "bezstronnego" śledztwa w sprawie irańskich dronów, dostarczanych armii rosyjskiej na Ukrainie - podała agencja AFP. Ambasador Rosji opuścił salę, zanim głos zabrał przedstawiciel Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Rosja "robi wszystko, by zahamować eksport ukraińskiego zboża". Sekretarz stanu USA Antony Blinken oświadczył, że nie widzi dowodów na to, iż Rosja chce zakończyć wojnę w Ukrainie