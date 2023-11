ISW: siły rosyjskie nie są w stanie powstrzymać ukraińskich operacji na wschodnim brzegu obwodu chersońskiego

Rosyjska pełnoskalowa inwazja na Ukrainę trwa już od 637 dni. Rosyjskie ministerstwo obrony i rosyjscy urzędnicy starają się stłumić histerię wokół ukraińskich operacji na wschodnim brzegu obwodu chersońskiego – poinformował Instytut Studiów nad Wojną. Rosyjscy blogerzy prowojenni w potwierdzają obecność ukraińskich wojsk na wschodnim brzegu i narzekają, że siły rosyjskie nie są w stanie powstrzymać ukraińskich operacji na tym obszarze – dodał amerykański think tank. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin wojny w Ukrainie.

> Ukraińscy partyzanci mieli otruć rosyjskich żołnierzy trutką na szczury dodaną do zamówionego przez wojskowych z baru jedzenia - poinformował we wtorek Iwan Fedorow, lojalny wobec Kijowa mer okupowanego Melitopola na południowym wschodzie Ukrainy . Z doniesień wynika, że kilku wojskowych zmarło.

> W najnowszym wywiadzie dla brytyjskiego dziennika The Sun Wołodymyr Zełenski przyznał, że zorganizowano przeciw niemu co najmniej 5-6 prób zamachu. Prezydent Ukrainy odniósł się również m.in. do wpływu wojny na jego rodzinę.