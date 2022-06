Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa już 119. dobę. Wołodymyr Zełenski w wieczornym wystąpieniu przyznał, że sytuacja w obwodzie ługańskim jest bardzo ciężka, wojska rosyjskie nasiliły ofensywę, by wyprzeć siły ukraińskie z kluczowych rejonów. - To jest teraz najcięższy rejon. Okupanci naciskają mocno - powiedział prezydent Ukrainy. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin.

> Nie obawiam się rozłamów w zachodnim sojuszu co do postawy wobec Rosji, ale będzie to gra na przeczekanie między Europą i Rosją - ocenił prezydent USA Joe Biden. - Będzie to jedna z rzeczy, o której będziemy rozmawiać w Hiszpanii - powiedział Biden, odnosząc się do szczytu NATO w Madrycie w dniach 28-30 czerwca.